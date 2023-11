Stort studie anbefaler e-cigaretter til rygestop, men dansk professor er uenig

Der findes mange metoder, der kan hjælpe med rygestop, men spørgsmålet er, om e-cigaretter er en af dem (Foto: Shutterstock)Hvis du er ryger og gerne vil stoppe, har du kun seks procent chance for at lykkes med dit rygestop, hvis du ikke bruger røgfri nikotinprodukter eller andre former for lægemidler, der kan tage rygetrangen..

»Hverken e-cigaretter, snus eller nikotinposer er godkendte til rygestop. Der er ikke tilstrækkelig evidens for deres virkning, og ingen firmaer har ansøgt om registrering af e-cigaretter som lægemiddel,« siger Charlotta Pisinger.

Resultatet viser først og fremmest, at tablet-medikamenterne vareniclin og cytisin øger ens chancer for at lykkes med et rygestop. Cirka 14 procent af deltagerne var således røgfri i mindst seks måneder, efter at de var begyndt at tage tabletterne. headtopics.com

Kravene handler blandt andet om at undgå studier med interessekonflikt – hvor forskerne bag måske har en forbindelse til tobaks- eller nikotinindustrien – og for at sikre validering af forsøgsdeltagernes røgfrihed.

»Og den australske rapport står i kontrast til Cochrane-reviewet og konkluderer ud fra de tre undersøgelser, at e-cigaretter ikke er mere effektive end nikotinplastre,« siger Charlotta Pisinger. Førsteforfatter Nicola Lindson understreger i en mail til Videnskab.dk, at Cochranes metoder er anerkendte som den ypperste standard. Hun skriver også, at hun og kollegaerne har frasorteret studier med interessekonflikter. headtopics.com

»Ved at inkludere færre studier stiger risikoen for usikkerheder, og det bliver sværere at lave gode konklusioner. Derfor inkluderer vi alle studierne og laver efterfølgende en følsomhedsanalyse for at sikre, at det stemmer.«E-cigaretter anbefales ikke til rygestop af danske myndigheder, men Charlotta Pisinger er enig i, at medicin, såsom vareniclin og cytisin, kan være en hjælp til at kvitte smøgerne.

