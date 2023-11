Stort sammenstød: 79-årig cyklist omkommet

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Her kørte den 79-årige ind i en 71-årig cyklist, efter sidstnævnte var faldet nær en større gruppe af i alt 8-10 cyklister på racercykler. Faldet betød, at den 79-årige, der kom bagfra, kørte ind i den væltede 71-årige og slog hovedet i asfalten. Begge involverede havde cykelhjelm på.Politiet afventer nu en erklæring fra en bilinspektør for at tage stilling til, om der skal ske mere i sagen. headtopics.com

Gratis bind og tamponer er billedet på et stort problem i samfundet, mener unge Venstre-folkDet offentlige system har grebet alt for vidt om sig, mener fem V-folk, som midt i partiets store vælgerkrise og formandsexit har skrevet en bog. Læs mere ⮕

Team Esbjerg vinder stort i Champions League trods startproblemerDe danske mestre havde lørdag få problemer med at besejre bundproppen MKS Zaglebie Lubin fra Polen. Læs mere ⮕

Camilla skal finde svar på stort spørgsmål: Hvad er en mere værdig død?Til daglig er 37-årige Camilla Thorn Kristensen social- og sundhedsassistent i Thisted Kommunes hjemmepleje, men nu er hun også medlem af et regeringsudvalg, der skal komme med tanker om et af tidens store spørgsmål - hvad er en værdig død? Læs mere ⮕

Flyvestation advarer: Droner er et stort problem for flysikkerhedenLæs mere her Læs mere ⮕

Mors-Thy fik genrejsning i stort comeback mod SønderjyskeSøndag eftermiddag mødte Mors-Thy Håndbold Sønderjyske i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing, og det udviklede sig til et stort drama Læs mere ⮕

Danske skoleelever finder fem nye dyrearter: »Det er helt vildt stort,« siger forsker30.000 skoleelever fra hele landet deltog i et eksperiment med fokus på mikroliv. Her fandt de fem hidtil ukendte arter af bjørnedyret - til stor forbløffelse og glæde hos flere forskere. Læs mere ⮕