Stort jordskred truer med at skride ned mod Alling Å

Et stort jordskred på Nordic Waste begyndte 9.-10. december og har siden udviklet sig dramatisk. Jordskredet bevæger sig med ca. 40 cm/timen i gennemsnit. Randers Kommune kan ikke sige hvor mange tons jord, der er i bevægelse, men det er som minimum 1 mio. kubikmeter jord. En kubikmeter jord vejer cirka 2 tons, skriver Randers Kommune på sin hjemmeside. Lastbiler er forhindret i at køre forurenet jord væk fra Nordic Waste i Randers. Problemerne vil eskalere, hvis der kommer mere nedbør.

Onsdagens snestorm har gjort det sværere at afværge en tikkende miljøbombe i Randers, hvor 2,5 millioner ton forurenet jord fra et deponi ejet af virksomheden Nordic Waste truer med at skride ned mod Alling Å, hvor natur og dyreliv kan gå tabt.





Miljøkatastrofe truer nær RandersMennesker og maskiner arbejder i døgndrift på at undgå en kæmpe miljøkatastrofe ved Ølst nær Randers. Store mængder forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste er på vej ned i den nærliggende Alling Å, men det er ikke virksomheden selv, der står for det omfattende arbejde med at afværge katastrofen. Nordic Waste har nemlig kastet håndklædet i ringen og overladt det slidsomme arbejde til Randers Kommune

Arbejder om kap med tiden for at undgå miljøkonsekvenser efter jordskred | NyhederI Randers har kommunen og virksomheden Nordic Waste i flere dage haft 45 gravemaskiner i gang for at undgå at et jordskred vil få miljømæssige konsekvenser for den nærliggende Alling Å.

Heunicke om jordskred ved Randers: Kan få meget, meget alvorlige miljøkonsekvenser | NyhederMiljøminister Magnus Heunicke (S) besøger i dag området syd for Randers, hvor et jordskred på miljøvirksomheden Nordic Waste risikerer at forurene Randers Fjord.

Randers Kommune udfordres nu yderligere ved Nordic Waste-jordskred | NyhederRegnmasserne fra oven betyder, at Randers Kommune nu møder endnu flere udfordringer ved jordskredet hos virksomheden Nordic Waste.

Snestormen udfordrer arbejdet med at forhindre miljøulykke syd for Randers | NyhederDer bliver arbejdet i døgndrift for at forhindre en alvorlig miljøulykke ved fabrikken Nordic Waste tæt ved Ølst.

