Storspillende Hald er blevet positivt overrasket efter hjemkomst

I fraværet af både René Antonsen og Jesper Nielsen var der søndag dømt overarbejde til Simon Hald. Han havde godt nok fået selskab af unge Marcus Kløve som backup på stregen, men der var ingen tvivl om, at Hald skulle tage stort set hele slæbet i udekampen mod Nordsjælland Håndbold.

- Jeg er ikke den eneste på holdet, der er træt efter et hårdt program, men jeg synes, vi fik løst det godt i anden halvleg, hvor vi steppede op. I første halvleg så det ikke alt for godt ud, erkender Hald.Den stærke stregspiller er selv inde på, at det ikke kørte som smurt i olie for Aalborg Håndbold i de første 30 minutter.

Heller ikke træner Stefan Madsen var imponeret over indsatsen i første halvleg. Han er dog hurtigere end et kontraløb fra Kristian Bjørnsen til at anerkende arbejdsindsatsen i anden halvleg. - Jeg er glad for, at vi fandt arbejdshandskerne frem og knoklede, som vi kan forvente af hinanden. I første halvleg savnede jeg måske lidt respekt for opgaven. Det var som om, at vi lullede os selv lidt i søvn. Vi tog nogle beslutninger, hvor det virkede helt åbenlyst, at vi ikke var sådan rigtigt til stede. headtopics.com

- Hoxers skulder er okay. Han var klar til at komme ind og spille igen. Det så lidt voldsomt ud, men han virker til at være okay, siger Stefan Madsen.Tilbage til Simon Hald, der bare nyder de mange minutter på banen. I sine sæsoner hos Flensburg var der ikke megen tid i angrebet til Hald, så de mange offensive minutter nydes i fulde drag, selvom det betyder en vis belastning, når kollegaerne er fraværende.

Mål, Aalborg: Kristian Bjørnsen 6, Mikkel Hansen 6, Simon Hald 5, Mads Hoxer 5, Aleks Vlah 4, Lukas Nilsson 3, Buster Juul 3, Martin Larsen 1- Jeg er også overrasket over, hvor hurtigt vi har fundet noget, der virker, når vi tænker på, hvor mange nye spillere vi har. Jeg føler, at vi har fået integreret de fleste spillere. Tag sådan en spiller som Aleks Vlah. headtopics.com

