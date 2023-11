Stormfloden skyllede deres spritnye kystsikring i havet - nu skal grundejere til lommerne igen

- Stranden ligner nogle steder en krigszone. Der er smadrede klitter, drivtømmer og alt muligt andet, der er kommet ind med havet, fortæller Geo Lazarotti, der har hus ud til vandet, og som er medlem af bestyrelsen i Solrød Strands Klitlaug, der har været med til at etablere kystsikringen.Kystsikringen var stort set lige blevet færdig, da stormfloden ramte.

Men selve kystsikringen er nu mere eller mindre forsvundet. Ifølge kommunen er mere end 90 procent af klitterne flere steder skyllet væk i forbindelse med stormfloden. Og det haster med at få dem genopbygget, siger Emil Blücher (LA), der er borgmester i Solrød.

- Der er ikke det store sikringsniveau tilbage for vores borgere, så for at beskytte deres værdier fremover, er vi nødt til at etablere kystsikringen igen. Store dele af klitterne på Solrød Strand forsvandt under stormfloden d. 20. til 21. oktober. (Foto: © (C) DR Nyheder)

Politikerne i Solrød skal på et ekstraordinært byrådsmøde onsdag aften tage stilling til genopbygningen. Den skønnes at komme til at koste i omegnen af 8,5 millioner kroner, og det er de knap 1.000 grundejere, der skal betale halvdelen, hvilket de også gjorde i første omgang. Kommunen betaler resten.

- Jeg tror, at langt de fleste vil være med til at betale for det. Mange af beboerne ved godt, at når man flytter sådan et sted hen, så må man beskytte sig selv. Det er ligesom med en forsikring. Den opsiger man jo heller ikke, fordi man har haft en skade, siger Geo Lazarotti.

