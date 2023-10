Stormflod truer Danmark med den værste oversvømmelse siden 1904

Klokken 12.30 er det første dige brudt sammen under vandmassernes pres ved Sandersvig strand i Haderslev, i Trekantsområdet er det netop meddelt, at Trefor varsler 1.700 hustande om strømafbrydelse og i Aabenraa advarer spildevandsforsyningen Arwos om, at oversvømmelsesvand indeholder kloakvand.

I uger har der overvejende været kraftig vestenvind, der har presset enorme mængder vand ind i Østersøen - 150 kubikkilometer mere vand end normalt, ifølge Allerede i formiddag har den sønderjyske østkyst vandstande på 1,3 -1,4 meter over dagligt vande og vandet pisker ind over sommerhusområderne.Værst ser det ud til at blive for borgerne i sydøstlige jyske kommuner som Aabenraa, Kolding og Haderslev, der af politiet er blevet bedt om at forlade sårbare områder som sommerhuse og havne.

»Der er masser af gode projekter i gang i Danmark, men de er bare ikke færdige. Så vi bliver mere klar en dag, men stormen kommer bare for tidligt. Der er jo ingen garanti for, hvornår en 100-årshændelse sker.« headtopics.com

Efter den sidste alvorlige stormflod i området tilbage i 2017, hvor Tårnby Kommune kun var 5 cm vandstigning fra omfattende evakuering, blev der igangsat en rekordproces om at færdiggøre Ullerup-diget, som beskytter op mod 50.000 mennesker.

, som skal løbe fra Avedøre i syd, hen over Amager, til Svanemøllen Strand i nord, er nemlig i gang, og løber frem til 2024.De danske kystbyer, der i disse timer forbereder sig på oversvømmelser, kan se frem til endnu større og mere alvorlige problemer i fremtiden., at en stormflod, der betegnes som en 20-årshændelse, vil komme til at ske langt hyppigere, hvis verden fortsætter med drivhusgasudslippene. headtopics.com

Alvorlig situation efter stormflod i DanmarkEfter en af Danmarks værste stormfloder i nyere tid er huse, butikker og veje ødelagt eller oversvømmet. Miljøministeren annoncerer en klimatilpasningsplan for at sikre mod fremtidige oversvømmelser. Læs mere ⮕

Avedøreværket og havmøllepark ude af drift på syvende døgn efter stormflodØrsted og RWE arbejder lige nu på højtryk for at få deres anlæg tilbage i drift. Læs mere ⮕

