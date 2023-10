Stormflod i Danmark i 1872

Vandstanden i Køge blev den dag målt til 1,57 meter – det højeste, siden regelmæssige målinger blev påbegyndt i 1955.Da det skulle tilbage, efter at vinden havde lagt sig, blev det sydlige Danmark oversvømmet, på samme måde som når vand skvulper frem og tilbage i et badekar.

Meteorologisk Institut var godt nok oprettet tidligere samme år, men der var hverken faste vejrstationer eller brugbare vejrudsigter endnu. Hertil kom, at situationen udviklede sig hurtigt, og kommunikationsforbindelserne var sparsomme.OHS-manager med erfaring indenfor arbejdsmiljøkoordinering til VejdirektoratetVores kendskab til stormfloden skyldes især Københavns stadsingeniør Ludvig A.

Der var hverken tale om en badekarseffekt som i 2017 eller ligefrem en tsunami forårsaget af et jordskælv ved Bornholm, som der har været spekuleret i.I bogen redegør de mere præcist for, hvordan et lille orkanlavtryk over Østersøen blev låst fast af et højtryk mod nord og et stort lavtryk mod syd, så orkanen dermed blev usædvanlig langvarig. headtopics.com

Modelberegninger fra DMI af udviklingen i vandstanden ved Gedser (tv) og Kolding (th) i 1872. Illustration: Forlaget Epsilon. Som eksempel anfører forfatterne, at hvor stormfloden i 1872 var 2,9 meter i forhold til det nuværende nulniveau (DVR90), så vil en tilsvarende orkan i 2100 give en vandstand på 3,4 meter over det nuværende nulniveau.

Når så vinden vender er der en hel masse vand der skal ud af Østersøen og det kan kun ske gennem de danske bælter. Fænomenet hedder vindstuvning - og det er ganske enkelt friktionen mellem den bevægende luftmasse og vandoverfladen, der"trækker" vandet med sig i vindens retning.Orkanen var fra nordøst (meget usædvanligt og ikke set siden, skriver forfatterne), der var ikke usædvanligt meget vand i Østersøen.Vandet blev trykket ind i Østersøen af kraftig vind og når så vinden vender skal det ud igen. headtopics.com

