Storklubber så Vallys drøn

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Men det holdt hårdt og de blå-gule måtte slide for det, indtil Nicolai Vallys tordendrøn af et spark blev dirigeret op i det ene målhjørne som et projektil.Glæde i øjnene hos Nicolai Vallys oven på en forrygende 2-1 træffer. Foto: Jens DreslingOg så skete det lige for øjnene af en række større europæiske topklubber.

Det kom i sandhed til udtryk ved 1-0 scoringen, hvor han uselvisk spillede Mathias Kvistgaarden fri, selv om han selv kunne have afsluttet. - Jeg går ikke i hverdagen og bekymrer mig om, vi kan beholde Vallys. Men hvis der er nogen andre, der synes Vallys er dygtig udover os, så kan jeg virkelig godt forstå det, siger Brøndbys cheftræner.Annonce: headtopics.com

- Jeg håber ikke, det er sidste gang, jeg har lavet sådan et mål, siger Nicolai Vallys, der vendte rundt, fik frit løb, fordi ingen gik til ham. I sekvensen før Vallys scorer, ser det ud til, at Daniel Wass laver et frispark på Mohamed Diomande, men det blev ikke dømt.

Smuk Vallys-scoring sikrer Brøndby sejr over FCNEt vidunderligt mål af Nicolai Vallys i anden halvleg afgjorde topkampen, da Brøndby slog FCN med 2-1. Læs mere ⮕

Vallys vilde hug sikrer Brøndby sejren: Se målet herBrøndby-spilleren skruede bolden i kassen til tre point mod FC Nordsjælland. Læs mere ⮕

Lille by skal få danskerne til at lette på speederfodenLæs mere her Læs mere ⮕

Rolf bekræfter: Her er min nye kæresteLæs mere her Læs mere ⮕

Ferieby ramt af plyndringer under orkanLæs mere her Læs mere ⮕

Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på IslandLæs mere her Læs mere ⮕