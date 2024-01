Store problemer på motorvej E45 i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune er der størst problemer i Kongerslev og Hals-området - der går mindst et døgn, før vi er nået helt ud i alle hjørner, fastslår afdelingsleder. Der er fortsat store problemer på motorvej E45 fra Randers til Hobro Nord. Men ellers er det overordnede vejnet så nogenlunde ryddet, lyder meldingen fra Vejdirektoratet. De nordjyske veje er torsdag morgen fortsat ramt af onsdagens snestorm og fygning fra natten til torsdag.

Der ligger en hel del sne på de mindre veje, og kører man ud på vejene, skal der køres forsigtigt overalt. Og specielt et sted er det helt galt. Det er på Motorvej E45 fra Randers til Hobro Nord. Her holder biler fortsat fast i sneen, og ifølge afdelingsleder Carina Meldgaard Frandsen har Vejdirektoratet ingen tidshorisont for, hvornår motorvejen på den strækning er gjort ren for sne og alle biler fjernet, så trafikken igen kan glide ubesværet





