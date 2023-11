Store danske virksomheder giver ansatte fri med løn til at gøre tjeneste i Forsvaret

Hvis man er frivillig eller reservist i Forsvaret eller Hjemmeværnet og samtidig arbejder hos for eksempel DSB eller Danske Bank, så er der nu udsigt til en uges fri med løn for at gøre tjeneste.

- Under Den Kolde Krig var antallet af folk med reservekontrakt i Forsvaret og beredskabet stort, men siden er mange af dem blevet sparet væk. - Med krigen i Ukraine og generelt en mere usikker verden er der nu et meget større behov for reservister. De skal klare mange flere opgaver end tidligere, siger han.

Her skal reservisten typisk støtte fuldtidsansatte i det danske forsvar og beredskab med forskellige opgaver. - Hjemmeværnet bygger på frivillig arbejdskraft. Så det er helt nyt, at man nu kan få løn for at klare opgaver for dem i det mindste noget af tiden.De frivillige i Hjemmeværnet hjælper blandt andet til, når Nato-opgaver skal klares i de danske havne, forklarer DR’s forsvarskorrespondent.Knap 47.000 danskere er tilknyttet Forsvaret og Beredskabet som frivillige eller reservister. headtopics.com

Den indgåede aftale lægger op til en implementeringsperiode på tre måneder med henblik på at samle erfaringer til brug for andre virksomheder i 2024.Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, er glad for aftalen.

- Vi er taknemmelige for den opbakning, vi får fra virksomhederne både til Hjemmeværnet men også til Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten, siger han. - Vi lever i en farlig verden, og derfor skal Forsvaret styrkes. Denne aftale og andre initiativer, der kan bidrage til at skabe robusthed, byder vi velkommen. headtopics.com

