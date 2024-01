Stor nedgang i udbygningen af solcelleanlæg i 2023

I 2023 blev der næsten ikke installeret nogen store markanlæg. Det skyldes bl.a., at udviklerne har haft travlt med at få etableret deres anlæg inden udgangen af 2022, hvor producentbetalingen trådte i kraft, vurderer Green Power Denmark. Illustration: Better Energy. På et år drattede udbygningen af de store jordbaserede anlæg ned fra et historisk højt niveau til noget nær ingenting. Helt modsat ser udviklingen ud i vores nabolande.

Udbygningen af store solcelleanlæg styrtdykkede med 90 procent fra 2022 til 2023. Niveauet faldt fra det meget høje niveau 1219 MW til blot 128 MW for anlæg over 1 MW. Det viser et dataudtræk fra Energistyrelsens stamdata-registre, som Dansk Solcelleforening har fået lavet. Og det bekymrer brancheorganisationen Green Power Denmark.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Kim Jong-un kigger tilbage på et 2023 med 'store omvæltninger og forandringer' | NyhederNordkoreas leder, Kim Jong-un, har indviet Det Koreanske Arbejderpartis flere dage lange partikongres, hvor han vil fremlægge regeringens indenrigs- og udenrigspolitiske program for næste år.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Her er de store personligheder, vi sagde farvel til i 2023Både herhjemme og på verdensplan er en række markante mennesker gået bort i årets løb.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Sportsåret i billeder: Danmark gik fra VM-guld til gul euforiDR Sporten har samlet nogle af de mest definerende billeder fra sportsåret 2023.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Ny CO2-rapport: Vi sætter rekord i 2023 - halvdelen er bundet i hav og planterDen globale CO2-emission stiger med 1,1 procent i 2023 og rammer nu 36,8 gigaton. Det er især lande som Indien og Kina som trækker op.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Knust kærlighed: De største kendisbrud i 2023Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Årets top 10: Se de mest spektakulære arkæologiske opdagelser fra Danmark i 2023En guldgubbe fra jernalderen med et trold-lignende væsen midt på maven og en forsvunden landsby, der har ligget skjult i flere hundrede år er blot to af de

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »