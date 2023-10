Stor kovending: Straffet stjerne må alligevel være med

Onsdag meddelte præsidenten for det italienske fodboldforbund, at Sandro Tonali havde fået en straf på 18 måneder som følge af en bettingsag. De ti måneder indebærer en total udelukkelse fra fodbold, mens de resterende otte måneder indeholder behandling for ludomani.Newcastle-manager Eddie Howe har nemlig holdt pressemøde forud for Premier League-opgøret mod Wolverhampton lørdag aften.

Her var meldingen, at Newcastle endnu ikke har modtaget besked om karantænen. Derfor er den italienske midtbanespiller i øjeblikket tilgængelig. - Vi har ikke fået en bekræftelse som fodboldklub. Vi har ikke hørt fra de italienske myndigheder, så vi venter på en officiel udmelding. Der er en stor chance for, at han kan være tilgængelig for os.

- Der skal ske et par ting, inden karantænen kan træde i kraft, udtalte Newcastle-træneren ifølge Sky Sports. Hvis det ender i en karantæne, vil Sandro Tonali misse resten af sæsonen og den kommende EM-slutrunde sommeren 2024. headtopics.com

