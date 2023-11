Stor festival får verdensnavne

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Metalfestivalen har netop afsløret, at verdensstjernen Bruce Dickinson indtager Refshaleøen til sommer.

Den engelske sanger har underholdt på Copenhell flere gange som frontmand for legendariske Iron Maiden.Slipknots frontfigur, Corey Taylor, kommer også på Copenhell. Amerikaneren udgav i september sit andet album i eget navn.Festivalen har desuden tilføjet storsælgende bands som Avenged Sevenfold og The Offspring samt Michael 'Volbeat' Poulsens nye dødsmetalprojekt Asinhell.

Michael Poulsen giver sin første koncert på Copenhell, men det bliver ikke med Volbeat. Foto: Per Lange De får følgeskab af Thy Art Is Murder, Slaughter to Prevail, Biohazard, Cradle of Filth, Hammerfall, Karnivool, Corrosion of Conformity, Dying Fetus, Harm's Way, Mimi Barks, John Cxnnor, Crypta, Excel, JJ & The A’s og Escuela Grind.

Copenhell havde i forvejen grupper som Machine Head, Dropkick Murphys, Pretty Maids og Fu Manchu på plakaten.Billetsalget er begyndt. Copenhell har været i gang siden onsdag, og vi snakker med festivalgæsten Malte, der guider os igennem moshpits og 'walls of deaths' under en koncert med Livløs, som flere gange opfordrede gæsterne til at gøre moshpitten større

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Rekordhøj indsamling til Knæk Cancer - alligevel er næste års show i fare for at blive aflystKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Demonstranter mødt op til retssag mod brødreLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Farhads onkel dømt skyldig i to forholdLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Kræves straffet: Brugte levende dyr som lokkemadLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕