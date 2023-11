Stor deroute: Nu stopper han

Midtbanespilleren har stået uden klub, siden han forlod Chelsea sidste sommer, men har løbende fortalt, at han ledte efter en ny fodboldudfordring.

Nu har han så i stedet besluttet at indstille karrieren, da de rette tilbud ikke er kommet hans vej, siger han. - Jeg vil gerne annoncere mit karrierestop fra professionel fodbold. Det har nok været længe undervejs, især med det seneste år in mente, men jeg synes, det er tid til at gøre det officielt nu, siger Drinkwater ifølge Metro.

- Jeg synes, jeg har været i limbo for længe. Jeg har ønsket at spille videre, men ikke fået mulighederne for at spille på et niveau, hvor jeg følte mig værdsat. - Jeg har haft en del tilbud fra Championship-klubber, men det var ikke noget, jeg virkelig brændte for. Det rørte ikke noget i mig.Danny Drinkwater var en stor del af Leicester-holdet, der i 2016 vandt det engelske mesterskab, og siden rykkede han til Chelsea, som dog mildt sagt ikke blev nogen succes. headtopics.com

Lejeophold i Burnley, Aston Villa, Kasimpasa og Reading og uro uden for banen i form af to alkoholrelaterede skandaler - et barslagsmål og spritkørsel - har været virkeligheden for Drinkwater de seneste år.

Drinkwater nåede 218 kampe, 15 mål og 23 oplæg for Leicester, hvor han havde sin klart mest frugtbare tid. Han fik desuden tre landskampe for England.

Hundelufter malede med lort: Måtte selv gøre rentLæs mere her Læs mere ⮕

FCK jubler over milepælLæs mere her Læs mere ⮕

Mindst 28 døde i kæmpe-kollisionLæs mere her Læs mere ⮕

Biler bryder i brand under massesammenstød i Egypten: 35 dødeLæs mere her. Læs mere ⮕

Kun første udkast: Potentialet er derLæs mere her Læs mere ⮕

Politiet med seneste nyt om mistænkt voldtægtsmand: Kan opholde sig i større område end hidtil antagetKlik og læs mere Læs mere ⮕