Stor arbejdsulykke: Fem døde og flere savnede

Det oplyser en talsperson for brandvæsnet mandag formiddag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.Byggearbejderne er faldet ned fra et stillads, som menes at være styrtet sammen, forklarer talspersonen.

Talspersonen melder ifølge avisen Hamburger Morgenpost om flere folk under stilladset. Personerne anses for at være savnede. Det er uvist, hvor mange der befinder sig under stilladset. Der kan være tale om op mod ti, oplyser talspersonen.- Redningsarbejdet er meget vanskeligt, siger talspersonen ifølge Hamburger Morgenpost.

Han siger, at der arbejdes 'på højtryk' for at gøre noget ved situationen, men at redningsfolk også selv bringes i fare på grund af løse stilladsdele i elevatorskakten.Überseequartier er en af Hamburgs største byggepladser, og der bygges blandt andet indkøbsområder, restauranter, hoteller og kontorbygninger. headtopics.com

