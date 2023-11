Stopper salg af populær Hövding-cykelhjelm: 'Der kan være sikkerhedsproblemer'

Det kan dog være, at man snart skal cykle lidt længere i Sverige. Det skyldes, at Forbrugerstyrelsen i Sverige netop har besluttet et midlertidigt stop for salget af en bestemt model af cykelhjelmen.Hövding-cykelhjelmen har en indbygget airbag, cyklister bærer om halsen i form af en krave i stedet for den klassiske cykelhjelm. Airbaggen skal udløses i tilfælde af en ulykke og beskytte halsen og hovedet.

Og efter adskillige indberetninger fra offentligheden, indledte den svenske forbrugerråd en undersøgelse, der onsdag således har ført til det midlertidige stop af salget, mens man vil undersøge sagen. »Vi er kommet frem til, at det kan antages at være farligt. Det er altså noget andet end, at det er rigtigt farligt. Der kan være sikkerhedsrisici med hjelmen. Når vi er færdige med undersøgelsen, ved vi, hvordan det står til med den sag,« siger viceforbrugerombudsmand Kristofer Johannesson, til mediet.Salgsforbuddet er dog kun rettet mod Hövding Sverige AB og omfatter ikke andre forhandlere.

Såfremt virksomheden overtræder salgsforbuddet, risikerer de at skulle betale en bøde på 3 millioner svenske kroner.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2NORD: Et år efter valget: To spidskandidater har forladt partiet, en har 35 ordførerskaber, en anden ingenKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

ARBEJDEREN: Israel har generalerne, præsidenterne, direktørerne – Palæstina har vore hjerterDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Han vil ikke have det: - Vi har politikere, som har tænkt sig at tromle osNu er der nyt i sagen om højhusbyggeriet i Hobro

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Dansk energibombe har grebet chancen: 'Jeg har ventet rigtig længe på den mulighed'Andrée Jeglertz har valgt Frederikke Thøgersen til startopstillingen i alle sine kampe som dansk landstræner.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Randers-stopper efter nederlag: Efterlader os lidt i ingenmandslandRanders tabte mandag aften til AGF, og ifølge Daniel Høegh efterlader det klubben i ingenmandsland.

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Direktør stopper efter kræftdiagnoseFra 1. november fratræder direktøren sin stilling som følge af den kræftdiagnose, hun fik for et år siden

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕