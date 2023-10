Stjerne varsler comeback: Jeg er bedre end de andre

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Den legendariske runningback Adrian Petersons 38-årige krop har efterhånden taget nogle tæsk efter mange år i NFL.

Så mange, at han ikke har fundet et hold siden 2021, og han sidenhen har været med i 'Dancing With The Stars' i stedet for at træne sig klar til et comeback på football-banen. Men selvom intet tyder på, at han burde være i form til at spille på allerhøjeste niveau, mener han selv, at han har, hvad der skal til.- Jeg kan stadig spille. Jeg føler, jeg har niveauet til at gå derud og spille bedre end de unge, jeg ser spille i dag, siger han i podcasten.Tidligere på året udtalte Peterson, at han ikke følte sig klar til definitivt at lægge støvlerne på hylden. headtopics.com

