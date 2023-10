Stjerne døde sidste år: Nu sælger familien ud af arvesølvet

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Andelen er nu købt af kapitalforvaltningsselskabet HarbourView Equity Partners for et ikke oplyst beløb. Dermed følger McVies arvinger/boet i fodsporene på McVies bandkammerat Mick Fleetwood, der solgte sine aktiver fra gruppens indspilninger i januar 2021 til det tyskbaserede BMG. headtopics.com

Fleetwood Mac fotograferet i 2019, da der var Rock & Roll Hall of Fame-ceremoni i New York. Fra venstre Mike Campbell, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie og Mike Fleetwood. Foto: Charles Sykes/Ritzau ScanpixAftalen omfattede royalty-beløb fra mere end 300 sange, og dækkede Fleetwoods andel i alle bandets indspillede værker bortset fra deres første to albums.

Det britisk-amerikanske rockband blev grundlagt i London i 1967, og blev siden en af de mest succesrige grupper nogensinde. McVie var ikke med helt fra start, men blev senere en del af gruppen og optrådte sammen med sin daværende mand, John McVie, samt Mike Fleetwood, Stevie Nicks og Lindsey Buckingham.Hun var blandt de otte medlemmer af bandet, der blev optaget i Rock & Roll Hall of Fame i 1998. headtopics.com

Det er blevet populært at sælge ud af sine musikrettigheder til store konglomerater eller andre store virksomheder, der dermed kommer til at tjene kassen på fremtidige royalties, pladesalg med mere.

