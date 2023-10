Stjerne blev født alt for tidligt: 'Lægerne sagde, han ikke ville overleve'

Det fortæller bokserens far, John Fury, i sin nye biografi 'When Fury Takes Over' ifølge»Der var komplikationer for min dreng. Tyson blev født alt for tidligt og vejede kun ét pund (svarende til cirka 500 gram, red.). Han var så lille, han kunne være i min hånd,« fortæller John Fury i bogen.»Lægerne sagde, han ikke ville klare den.

»Jeg sagde til lægen: 'Den dreng er noget specielt, han overlever, han ender med at blive over to meter høj, og en dag vinder han VM i sværvægt, mærk jer mine ord,« skriver John Fury. Tyson Fury er verdensmester i sværvægtsboksning ved forbundet WBC. Det er en titel, han har haft, siden han besejrede Deontay Wilder i 2020.

Han skal møde Francis Ngannou i ringen den 28. oktober i Saudi-Arabien, og han har desuden kontrakt på, at han efterfølgende skal møde Oleksandr Usyk.

Læs mere:

btdk »

Beskeden Aalborg-helt: - Forsvaret leverede utroligtNiklas Landin er en kæmpe opgradering i Aalborgs mål, og der var også brug for landsholdskeeperens redninger i onsdagens Champions League-kamp Læs mere ⮕

Får beskeden på live-tv: Hele familien dræbtEn palæstinensisk journalist fik den værste nyhed, man kan forestille sig, da han onsdag var i færd med at rapportere fra et område i Gaza By, hvor et i Læs mere ⮕

United-stjerne anklaget for racisme efter FCK-kamp: Nu bliver han reddet af målmandsheltUnited-stjerne anklaget for racisme efter FCK-kamp: Nu bliver han reddet af målmandshelt Læs mere ⮕

Overskuddet vokser: Stjerne i kæmpe fremgangLæs mere her Læs mere ⮕

Bettingskandale: Stjerne får 41 kampe i skammekrogenLæs mere her Læs mere ⮕

Kontroversiel stjerne fyretLæs mere her Læs mere ⮕