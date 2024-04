Stigning i it-relateret økonomisk kriminalitet bekymrer danskere

For i takt med den digitale udvikling har en ny form for kriminalitet set dagens lys, som skaber hovedbrud for danskere i alle aldersgrupper. It-relateret økonomisk kriminalitet har oplevet en markant stigning, og det har fået National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) til at slå alarm. Med over 35.000 anmeldelser i 2023, en stigning på hele 30% fra året før, er det blevet klart, at ingen er immune over for denne type svindel.

Snedige svindlere anvender i stigende grad sms'er og e-mails, der ved første øjekast synes at være sendt fra troværdige kilder såsom e-boks, Skat eller diverse fragtfirmaer. Beskederne indeholder ofte links til falske hjemmesider, designet til at franarre intetanende borgere deres personlige oplysninger, såsom kort- og MitID-oplysninger: "Svindlerne er blevet markant dygtigere, og med få klik på computeren kan de nå meget bredt ud

