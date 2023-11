Stewardesse slår fast: Derfor bør du aldrig bruge toiletpapiret på flytoilettet

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforRyanair-flyvetur udviklede sig til et vaskeægte mareridt: Folk kan ikke tro deres egne ører, når de hører, hvad der sketeEmma skulle have sin kuffert ned fra bagageboksen på flyet: Så skete hendes værste mareridt

"Brug papiret til hænderne i modsætning til toiletpapiret. Når turbulens rammer og små drenge, der peger og 'skyder' i alle retninger, så ender det normalt på toiletpapiret. Så hvis du ikke vil have den slags ting i dine nedre regioner, så brug silkepapiret," sagde hun.

Hun tilføjede, at servietterne var meget bedre at bruge, da de er placeret højere oppe og er mindre tilbøjelige til at blive ramt.En anden stewardesse fortalte også, at du måske også skal være forsigtig med, hvad du laver på badeværelset. Hun tilføjede, at de ved, hvad vi laver derinde. headtopics.com

"Toiletterne er i nærheden af, hvor vi sidder. Uanset hvor meget du prøver at dække over, at du 'laver nummer 2', så larmer det altså mere, end hvis det bare er nummer 1, så vi ved det altid." sagde hun til BuzzFeed.

Og én ting du ikke behøver at bekymre dig om? At blive suget ind på toilettet. Og du skal heller ikke bekymre dig om at blive låst inde på flytoiletterne. Der er nemlig en hemmelig lås, der kan låses op udefra.Disse deodoranter skal du undgå: Mange indeholder ‘problematiske stoffer’ headtopics.com

