Stephanie Lose bliver ny økonomiminister i regeringen

Stephanie Lose, Morten Dahlin og Mia Wagner. Som ventet har den nye Venstre-formand, Troels Lund Poulsen, sat sit ministerhold, og han fortsætter selv som forsvarsminister og vicestatsminister.Stephanie Lose (V) bliver ny økonomiminister og kommer samtidig med i en række udvalg. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Lose indtræder desuden i en række magtfulde udvalg. Hun kommer med i Koordinationsudvalget, hvor de overordnede linjer i regeringens politik fastlægges.

Troels Lund Poulsen udtaler i en pressemeddelelse, at Lose bliver "helt central" for Venstre i regeringen.Stephanie Lose har aldrig været valgt til Folketinget, men har beskæftiget sig med regionalpolitik, som hun har været i siden 2005. Ved det seneste regionalvalg blev hun valgt med 147.485 personlige stemmer.indtræder som ny økonomiminister. Hun kommer fra posten som regionsrådsformand for Region Syddanmark. Lose er også næstformand i Danske Regioner og næstformand i Venstr





