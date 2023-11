Stemmen kan afsløre denne sygdom

Med hjælp fra AI (kunstig intelligens) kan forskerne analysere få sekunders stemmeoptagelse og med forbavsede stor nøjagtighed skelne diabetikere fra ikke-diabetikere. Arkivfoto: Getty CreativeDyre og tidskrævende blodprøver kan i fremtiden måske blive afløst af en helt ny og banebrydende metode til at diagnosticere sygdom med. Det er nemlig lykkedes amerikanske forskere at bruge stemmeoptagelser til at finde ud af, om en person har type 2-diabetes.

(eller cirka 240 millioner voksne) i verden har diabetes uden at vide, at de lider af sygdommen. Af disse har knap 90 procent type 2 diabetes. Det viser tal fra International Diabetes Federation. De hyppigst anvendte metoder til screening for diabetes er blodprøver, som er besværlige at tage, kostbare og tidskrævende.

Det eneste, der behøves, er en stemmeoptagelse af seks til 10 sekunders varighed. Lydoptagelsen bliver fodret til et AI-værktøj sammen oplysning om alder, køn, højde og vægt. Herefter klarer systemet selv resten.som er offentliggjort i Mayo Clinic Proceedings, rekrutterede forskerne 267 personer, der enten havde type 2 diabetes eller var ikke-diabetikere.Deltagerne blev bedt om at lave en stemmeoptagelse på deres smartphone seks gange dagligt i to uger. headtopics.com

Der er tale om små men afslørende stemmedetaljer såsom ændringer i toneleje og intensitet, som det menneskelige øre ikke er i stand til at opfange. Interessant nok kom disse ændringer til udtryk på forskellig måde hos mænd og kvinder.

- Vores forskning understreger signifikante variationer i stemmerne hos dem med og uden type 2 diabetes og kan helt ændre, hvordan læger fremover screener for diabetes. De nuværende metoder er tidskrævende og forbundet med store udgifter. Med stemmeteknologi har vi potentialet til helt at fjerne disse barrierer, fortæller forsker Jaycee Kaufman, som er hovedforfatter bag undersøgelsen. headtopics.com

