Statsministeren beder Justitsministeriet undersøge mulighederne for at retsforfølge og straffe demonstranter og ytringer om krigen i Gaza

Statsminister Mette Frederiksen har sat Justitsministeriet til at undersøge, om politiet og anklagemyndigheden kan skride ind over for demonstrationer og offentlige ytringer om Israels krig mod Gaza. Ifølge statsministeren er situationen “foruroligende” og viser, at der er personer i Danmark, “… der ikke har taget vores danske værdier til sig”.

Derfor har hun bedt justitsministeren udarbejde en redegørelse for, “… hvordan politiet og anklagemyndigheden bruger det strafferetlige værn mod tilskyndelse til og billigelse af terror”. Statsministerens opfordring til at undersøge mulighederne for at retsforfølge og straffe demonstranter og ytringer om krigen i Gaza vækker bekymring hos en juraekspert. – Det er lidt specielt, at statsministeren beder justitsministeren forholde sig til brugen af nogle straffebestemmelser i forbindelse med en verserende deba

:

ARBEJDEREN: Sådan har krigen mod Gaza bremset den økonomiske korridor mellem Indien, Mellemøsten og EuropaUSA, EU, Indien og andre lande har underskrevet en aftale om at skabe en økonomisk korridor mellem Inden og Europa. Men nu har Israel s krig mod Gaza sat det i stå. Det er nu utænkeligt for Saudi-Arabien og UAE at indgå i et sådant projekt med Israel .

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

ARBEJDEREN: Skolestrejker for Gaza spreder sigFlere og flere steder i landet demonstrerer elever og studerende hver fredag foran deres skoler. De kræver våbenhvile og fred i Gaza . uddpol

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

DRNYHEDER: I Libanon frygter befolkningen endnu en krig mod Israel: Vi vil bare leveDet er ikke kun i Gaza , det israelske militær er i kamp. Også på grænsen mellem Israel og Libanon intensiveres angrebene.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

ARBEJDEREN: Soldater i PRESS-vest: Vestlige medier som israelsk bataljonDe vestlige mediers involvering i den aktuelle krig i Gaza kan betragtes som en ny type embedded journalism, det vil sige en mediegenre, hvor journalister ledsager en militær enhed under betingelser, der bestemmes af denne militære enhed. dkmedier

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

ARBEJDEREN: Skolestrejker for Gaza spreder sigFlere og flere steder i landet demonstrerer elever og studerende hver fredag foran deres skoler. De kræver våbenhvile og fred i Gaza . uddpol

Kilde: Arbejderen | Læs mere »