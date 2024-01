Det er Kongehuset selv, der har ønsket, at statsminister Mette Frederiksen skal udråbe kronprins Frederik til konge fra balkonen på Christiansborg Slot søndag klokken 15.00.»Det er fast tradition, at det er den siddende statsminister, der foretager proklamationen. Programmet, der viderefører den tradition, er tilrettelagt af Kongehuset i tæt dialog med Statsministeriet.« Dronning Margrethe II holder nytårstale fra Christian IX's Palæ, Amalienborg Slot, i København, søndag 31. december 2023.

(Foto: Keld Navntoft Ritzau/Scanpix)‘tilrettelagt ’ programmet i forbindelse med proklamationen, mens Statsministeriet – ifølge Statsministeriet – har indgået i dialog med Kongehuset om dets tilrettelæggelse af proklamationen. Det er altså – hvis man tager Statsministeriet svar til B.T. for pålydende – Kongehuset selv, der har ønsket, at statsminister Mette Frederiksen skal stå for udråbelsen af kong Frederik X. »Det kan ikke læses på anden måd





