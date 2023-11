Startede med kryb og klamt værelse: Så stak det helt af

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Men for Maria Louise Bjerregaard og Kathrine Jensen var det ramme alvor og en oplevelse, de helst ville have været foruden. Og det blev bare værre og værre. - Det var kryb overalt, og jeg havde slet ikke lyst til at pakke min kuffert ud. Det var meget ulækkert, og det endte med at vi måtte tage to solsenge og sove på terrassen den nat, siger Maria Louise Bjerregaard.

Alt sammen har de to veninder optaget på en lydfil, som Ekstra Bladet har hørt og bekræfter deres fortælling om truslerne. - Hotellets manager kommer og siger, at han er ked af det, og at vi selvfølgelig ikke bliver smidt ud. Vi kommer også i dialog med en dansktalende TUI-guide, der tilbyder os en kompensation på 2500 kroner.- Men prøv at hør her. Jeg er ikke taget på ferie for at få penge tilbage. Vi er rasende, og det her er rigtig træls. headtopics.com

- Det er så absolut ikke normal procedure, og jeg har aldrig set sådan et brev før. Som jeg er informeret, er brevet uddelt af os, men på hotellets forespørgsel. Vi er ved at undersøge, hvorfor og hvordan det er sket. Men det er umiddelbart selve hotellet, der har presset på over for vores guider for at få lavet dette brev, siger Mikkel Hansen

- Nej. Vi har regler og procedure for alt, og alle kunder skal have samme muligheder, rettigheder og behandling ligegyldig måden hvorpå, de opfører sig. Jeg ved ikke, hvad der er gået forud for denne samtale, men vi vil under normale omstændigheder aldrig bekymre os om eller bruge tid på, hvad vores kunder lægger på sociale medier. Og det skal aldrig have indflydelse på, hvordan vi hjælper, siger Mikkel Hansen. headtopics.com

