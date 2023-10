Støtteerklæring til palæstinensernes kamp for frihed

På få dage har 75 tillidsvalgte fra forskellige fagforeninger skrevet under på en fælleserklæring, der støtter palæstinensernes kamp for et frit Palæstina. De kræver politisk handling for at få stoppet Israels bombardementer og blokaden af nødhjælp.Den seneste tids voldsomme udvikling i Palæstina kalder på international solidaritet – og et stærkt fagligt opråb.

Vi mener selvsagt, det er tragisk, når civile dør. Men det, som er vigtigst for os, er at sætte fokus på årsagen til volden: Den israelske besættelseDe to initiativtagere mener, at palæstinenserne befinder sig i en regulær overlevelseskamp. I mere end 14 dage har de været udsat for massive bombardementer fra Israels side og en blokade, der har udelukket dem fra mad, vand, medicin og brændstof.

Siden den 7. oktober har mindst 5.087 palæstinensere mistet livet i forbindelse med israelske luftangreb, og tallene stiger konstant. Flere end 2.000 af de dræbte er børn. Samtidig er mindst 15.273 palæstinensere blevet såret,Israel siger, at bombardementerne er hævn for Hamas’ angreb den 7. oktober. headtopics.com

Med initiativet håber de to håndværkere at kunne være med at lægge et pres på, for at der kommer en løsning, som kan bringe fred og retfærdighed med sig. “En hel civilbefolkning holdes som gidsler, de udsultes og henlægges i mørke – halvdelen er kun børn.

– Det er svært for os at sige præcis hvilken begrundelse, hver enkelt person har for ikke at ville skrive under – ligesom at vi her kun kan argumentere for os selv og ikke på vegne af de andre medunderskrivere, som hver især kan have deres egne overvejelser. Vi er bare taknemmelige for den tilslutning, udtalelsen har fået, siger de samstemmende. headtopics.com

