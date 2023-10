Står bag populær TV 2-serie: Kendt produktionsselskab konkurs

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Så skete det, der har virket til at være på vej i nogen tid: Produktionsselskabet Deluca Film A/S med base i Aarhus er fredag gået konkurs.

'Det er virkelig hårde tider i tv-produktionsbranchen. Således også for min arbejdsplads, Deluca Film A/S, der i dag kl. 13.05 er gået konkurs. Jeg skal derfor sige farvel til alle mine fantastiske medarbejdere. Det er virkelig nedtur. Vi har ellers en række fremragende dokumentarprojekter undervejs til store broadcastere som DR og TV 2. Hvad der sker med de projekter nu, er et rigtig godt spørgsmål. headtopics.com

På daværende tidspunkt mente man, at optagelserne ville blive genoptaget inden for en uge. Det skete dog ikke, og for to dage siden- Der mangler likviditet, så vi har ikke frie midler til at betale regningerne, efterhånden som de forfalder.

I cvr - det centrale virksomhedsregister, har Deluca Film i øvrigt nu skiftet navn til Datoselskabet DF af oktober 2023 A/S. Deluca Film har gennem tiden også stået bag eksempelvis 'Ludvig & Julemanden', 'Tvillingerne & Julemanden', 'Klienten' og senest den omtalte dokumentar 'Forfulgt af politiet'. headtopics.com

