Støjproblemer fra Eli Lillys fabrik

28-10-2023 00:06:00 / Kilde: btdk

Eli Lillys fabrik i Danmark har været genstand for klager fra naboer på grund af støjforurening. Virksomheden har lovet at tage skridt til at reducere støjniveauet og forbedre forholdene for lokalsamfundet.