Støjberg rystet over ministersvar: - Der er et eller andet rivravruskende galt

Det var en mildest talt uimponeret Inger Støjberg (D), der fredag trådte ud fra et samråd med udrejsecentret Kærshovedgård i centrum.

- Jeg synes ærligt talt ikke, jeg fik svar på noget som helst i dag. Og det værste ved det er jo, at vi har nogle naboer til Kærshovedgård, som ikke kan være tjent med den her situation, siger Danmarksdemokraternes formand lige efter samrådet.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) var blevet bedt om at redegøre for, ”hvordan en narkoring kan opstå på Udrejsecenter Kærshovedgård”, og hvad de vil gøre for at forhindre noget lignende i fremtiden. headtopics.com

- Der er jo et eller andet rivravruskende galt, lød det fra Inger Støjberg i salen ved samrådet. Og partifællen Dennis Flydtkjær stemte i.at der på udrejsecenteret og i en skov ved Ikast blev fundet massive mængder særligt farlig narkotika, blandt andet kokain og heroin samt en stor portion piller. Og så blev der beslaglagt mere end 700.000 kroner.

For lidt under et år siden blev fem beboere varetægtsfængslet, uden det blev meldt ud til offentligheden. Otte måneder senere kunne TV MIDTVEST afsløre det, politikerne i dag betegner som en narkoring på Kærshovedgård. headtopics.com

- Er det udvidet visitation af beboerne? Er det flere ransagninger? Kommer der mere bemanding? Der er ingenting konkret fra regeringen om, hvad man vil gøre for at sikre trygheden for det her område, spurgte danmarksdemokraten.- Jeg synes, der var en underlig passivitet fra justitsministerens side på det her. Han burde i dag have sagt: ”vi sætter ind med mere kontrol, med narkohunde, mere politi, bedre overvågning.

