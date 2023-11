SSI's presse- og kommunikationschef skifter fokus efter pandemien

Her forklarer han, at han under corona-pandemien blev ansat for blandt andet at professionalisere SSI’s pressehåndtering og krisekommunikation. ”I dag befinder SSI sig et andet sted, hvor der er mere fredeligt, og der bliver mere fokus på tilpasning til normale forhold, bemanding og økonomi. Presse- og kommunikationschef funktionen ændrer dermed også karakter, og der vil fremover være mere fokus på konsolidering og drift af kerneopgaverne,” skriver Flemming Platz.

Folketinget har i denne uge vedtaget en ny lov, som giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nye beføjelser, der indebærer, at styrelsen kan understøtte og bidrage til Europa-Kommissionens arbejde med at håndhæve nye EU-regler over for tech-giganter. Europa-Kommissionen har peget på tech-virksomhederne Alphabet (Google) Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta ( Facebook, Instagram), og Microsoft, som skal leve op til en række krav, der skal sikre åbne og fair markedsvilkår for dem, der anvender deres platform





