Spildesigner når der er tid.Mine cases sværmer om den måde spillene bevæger sig væk fra skærmmediet, og ud i den fysiske og sociale virkelighed. Mere generelt interesserer jeg mig for alle slags gaming uanset formål og platform, og de psykologiske mekanismer der gør dem engagerende.: Lundbeckfonden, Danmarks Grundforskningsfond, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Region Hovedstaden. Videnskab.

dk's redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af partnerne. Gavegivning er svært. Heldigvis har forskningen en lang række tips til, hvordan du undgår at give årets værste julegave. Her får du en forskers guide til, hvilke gaver du skal lade være med at købe til jul, hvis du ikke vil falde igennem. (Foto: Shutterstock)Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som ’Forskerne formidler





Videnskab.dk » / 🏆 13. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Dansk selskab tvivler på straf til hackere, der sendte firmaet i graven: »Det er rasende svært«Den tidligere direktør hos det danske hostingselskab Azerocloud har ikke store forventninger til, at politiet får fanget de kriminelle, der gav firmaet dødsstødet.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

Efter politisk pres: Det kan blive sværtLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

SF får hug for at redde regeringen ud af FE-drama: »Hvem mon de fedter for?«SF kalder resultatet et »stort politisk gennembrud«, men andre partier har svært ved at se magien.

Kilde: jppolitik - 🏆 23. / 51 Læs mere »

Det er salt i såret, siger en række borgmestre om ny finanslovDe 695 millioner til bedre ældrepleje rækker ikke langt, siger en række borgmestre.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Varmere klima kan give mere ekstremt snevejr – men kun for en tidEn lang række af verdens samfund er afhængige af smeltevand, hvilket kræver et stabilt snefald.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Klimaforandringer udfordrer tøjbutikker: Vi kan ikke sælge efterårsvarer, når folk står i shorts og sandaler i septemberDet giver udslag på bundlinjen hos en række tøjforhandlere, når temperaturerne stiger og sæsonerne rykker sig.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »