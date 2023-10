Spidskommen tilbagekaldes: Kan skade leveren

Du skal tjekke efter i krydderiskabet, hvis du for nylig har købt spidskommen i en af Salling Groups butikker.

I en pressemeddelelse fra Dava Foods fremgår det nemlig, at der er fundet for høje mængder PA (Pyrrolizdinakalioder) i forskellige spidskommen-produkter. Pyrrolizdinakalioder kan i for store mængder give skader på leveren og derfor tilbagekaldes en stribe produkter nu.

Der er tale om ØGO Spidskommen, Salling ØKO Spidskommen, Karlsens ØKO Spidskommen, Aruna Spidskommen og Salling Spidskommen.Dava Foods oplyser, at det drejer sig om produkter med følgende batchnumre: L:MO3795, L:MO1631, L:MO2050, L:MO2232, L:MO1630, L:MO1905, L:MO2038, L:MO2122, L:MO1921, L:001627, L:001910, L:001595, L:001785, L:001720, L:001744 headtopics.com

Hvis du finder en af de produkter, anbefales det, at du kasserer eller leverer produktet tilbage til butikken, hvor det er købt.

