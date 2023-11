Specialpatrulje nedlægges efter voldsomme episoder

Sydøstjyllands Politi nedlægger specialpatrulje med civilklædte betjente efter beretninger om voldelig adfærd.Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Det sker efter beretninger, som Politiken har bragt, om episoder, hvor betjente har optrådt voldsomt og voldeligt.

- Det er helt centralt for os, at borgerne kan have tillid til deres politi, og vi sætter en stor ære i at løse alle vores opgaver med høj faglighed, empati og etik, siger politidirektør Jørgen Abrahamsen i pressemeddelelsen.

- Det gør derfor også stort indtryk på os, når der fra flere sider rejses alvorlig kritik af den måde, som vi har løst konkrete opgaver på i forhold til borgerne. - Forløbet omkring politikredsens specialpatrulje, og de episoder, som vi senest har set, rokker desværre ved den tillid. headtopics.com

Betjentene i specialpatruljen har flere gange været involveret i episoder med en syrisk familie i Vejle, som også er blevet beskrevet i DR-dokumentaren"Forfulgt af politiet?".

