Spansk politik: Puigdemont kræver historisk aftale for at løse konflikten mellem Catalonien og Spanien

Ved valget i 2023 vandt PP, men kunne ikke danne regering, mens PSOE's Sánchez kunne danne regering, hvis han fik støtte fra Junts, Carles Puigdemonts uafhængighedsparti, der er i eksil i Belgien, og som PSOE havde nedgjort til umenneskelige yderligheder. Nu, hvor de har brug for hans støtte, har Puigdemont krævet en"historisk aftale" for at løse konflikten mellem Catalonien og Spanien på demokratisk vis, sandsynligvis med en folkeafstemning.

Nutidens spanske nationalisme var stærkt påvirket af general Francos 40 år lange diktatur. På grund af internationalt pres indvilligede fascismen i at bevæge sig mod et mere eller mindre demokratisk system og blev derfor ikke besejret og udryddet som i Tyskland eller Italien. I Spanien fortsatte fascismen, mere eller mindre forklædt, med base i hæren, politiet, storkapitalen, Folkepartiet (PP blev grundlagt af syv af Francos ministre), medierne og retsvæsene





