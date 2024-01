SpaceX forsøger at sende Starship-raketten på sin første flyvetur

Det lykkedes for SpaceX at opsende den integrerede Starship-raket og have den i luften op i nogle få minutter, inden én kritisk fase med adskillelse af to rakettrin endte i en eksplosion. Illustration: Spacex/Reuters/Ritzau Scanpix. SpaceX-rakettens jomfrurejse tager Starship næsten hele vejen rundt om Jorden fra opsendelse i Texas til landing i havet nord for Hawaii.Torsdag omkring klokken 15.

30 dansk tid vil SpaceX igen forsøge at sende den integrerede Starship-raket ud på sin første flyvetur med opsendelse fra Starbase i Boca Chica, Texas. Dagens flyvning inkluderer opsendelse af begge rakettrin - rumfartøjet Starship og booster-raketten Super Heavy - der bliver skudt af sted ved hjælp af raptor-motorer med flydende ilt og metan i tanken.Efter samlet liftoff vil de to rakettrin blive adskilt efter små tre minutter, hvorefter Super Heavy vil lande i Den Mexicanske Golf, og Starship vil fortsætte sin bane rundt om Jorden ved hjælp af egen motorkraf





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Dansk raketbygger: Næste Starship-flyvning fra SpaceX bliver helt særligNår næste udgave af Starship flyver, bliver det med hundredevis af design-forbedringer, der skal løse problemer med tryksætning og landing, vurderer DTU´s Rasmus Arnt Pedersen.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Vulcan er opsendt! Ny raket på vej til Månen er et kæmpe skridt for rumfartenMed Vulcan er der et alternativ til raketter fra SpaceX, og den øgede konkurrence har stor betydning for rumfartens udvikling.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Raket på vej mod Månen ramt af en teknisk fejlLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

En større andel af Nordic Waste-jord er mere forurenet end først målt | NyhederJordprøver fra Nordic Waste i uge 2 viser en mere alvorlig forurening end hidtil antaget.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Først gav han Satan en lapdance – nu korsfæster han sig selv i ny musikvideoAmerikanske Lil Nas X er fredag aktuel med sin nye single 'J Christ' – og den får folk op af stolene.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Trods flere nødråb opkræves Anette skat for en bolig, hun ikke ejer: 'Tilliden er helt væk'Allerede i november råbte tidligere boligejer op om fejl, som skattevæsnet først nu lover at rette.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »