Sommerhusejere vil kræve erstatning for mobilmast

Sommerhusejerne på Kristinevej i Blokhus får snart en ny nabo, som bliver svær ikke at lægge mærke til. Der skal nemlig opføres en 36 meter høj telemast på en grund, hvor der i dag ligger en gammel telefoncentral.

- Det er noget af det dummeste, jeg har set. Jeg har aldrig set en mast placeret så dårligt, siger Mogens Sparre. Han bliver nabo til masten og er talsmand for sommerhusejerne i området. De har kæmpet for, at masten skulle sættes op et andet sted i Blokhus, men deres kamp ser ud til at være forgæves.

- Vi har jo sovet i timen dengang, lokalplanen blev lavet, fordi der stod som en almen sætning, at hele området skal kunne tåle, at der kommer en mast. Der var ikke nogen af os, der havde fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på at sætte den op, siger Mogens Sparre.Sommerhusejerne klagede herefter til Byggeklageenheden, der behandler klager over afgørelser, som kommunerne har truffet efter byggeloven. headtopics.com

Protesterne ser ikke ud til at forhindre telemasten i at blive en realitet. Sommerhusejernes næste skridt kan derfor blive et at gå rettens vej. - De (TDC, red.) kommer til at betale en solid erstatning til hvert hus. Det tror jeg da på, fordi jeg tror på systemet. Jeg tror på, at man ikke kan få lov at rejse en mast og genere andre folks ejendomsret så voldsomt uden, at det får en pris. Så jeg tror, at TDC bliver lidt forskrækkede, når de får 15 søgsmål om værdiforringelse af grunden. Det vil jeg da håbe, siger Mogens Sparre.

