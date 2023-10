Sommerhus overtændt - der er ikke længere fare for spredning

Foto: Per Frank Paulsen / TV2 NordNordjyllands Beredskab er lige nu til stede i Hals til en brand i et overtændt sommerhus. Det skriver beredskabet på det sociale medie X.

Til at begynde med skrev Nordjyllands Beredskab, at der var fare for spredning til huset ved siden af. Det er dog ikke længere situationen. For nuværende er det ikke muligt at få yderligere kommentarer fra Nordjyllands Beredskab, men TV2 Nord følger det.Der er brand i et sommerhus i Hals

