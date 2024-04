Sofie Linde taler ud om at forlade 'X Factor'

Det var med blandede følelser, at Sofie Linde for første gang oplevede 'X Factor' uden at være den, der stod i spidsen for showet. Efter at have overladt roret til Maria Fantino har Sofie Linde nu talt ud om, hvordan hun har det med ikke længere at være en del af det evigt populære sangprogram. "Jeg var rigtig nervøs. Jeg sad i Thailand, og pludselig kunne jeg se, at alle mine venner lavede det (X Factor red.)", udtaler hun i programmet 'Breinholts'.

Selvom savnet efter 'X Factor'-familien er både stort og tydeligt, er der også ting fra showet, som hun ikke kommer til at længes efter. Det omfatter blandt andet det obligatoriske pressemøde efter hver liveudsendelse samt det drama og de forpligtelser, som følger med. "Nu hvor jeg har set det, efter jeg er kommet hjem, så savner jeg ikke pressemødet lige bagefter. Jeg savner ikke al dramaet og forsingsbrunch og sådan noget", siger hun og tilføjer, at hun savner alle de mennesker, der var omkring showe

