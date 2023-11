Sne i prognoserne: TV 2-Vejret melder om 10-15 centimeter sne 150 kilometer fra Danmark

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforVejret begynder så småt at finde tilbage til et normalt kedeligt efterårsvejr efter Danmark den seneste tid har været ramt af noget voldsomt vejr.

Og mens danskerne befinder sig i noget vejr, der mest af alt kan karakteriseres som gråt og blæsende, så lurer vinteren lige om hjørnet - og den er tættere på, end man måske skulle tro.Men det er ikke kun sneen, der nærmer sig; det er en kulde, der har grebet hele Norden i sin iskolde favn.

Søndagens regnvejr, der så småt er på vej nordpå, gennemgår intet mindre end en magisk omvæltning. Her møder det en noget koldere luftmasse i det sydlige Norge og det vestlige Sverige, hvilket får regndråberne til at gå over i hvide snefnug. Flere steder kan der i forbindelse med snevejret falde mellem 10 og 15 centimeter sne i vores nabolande. headtopics.com

Men for de danskere, hvor sne har en høj stjerne er der ingen grund til at klappe lidt ekstra i hænderne. Der er nemlig ikke udsigt til decideret koldt vejr, hvor den næste lange periode i stedet byder på et temperaturniveau på mellem 3 og 13 grader, når det henholdsvis bliver koldest og varmest.Mange bilister begår denne fejl: Kan få fatale konsekvenser

