Smuk Vallys-scoring sikrer Brøndby sejr over FCN

Nicolai Vallys blev helten for Brøndby med et fantastisk mål i anden halvleg i et intenst topopgør mod FCN i 13. spillerunde, hvor Brøndby vandt med 2-1.

Topkampen levede op til sit navn, for det var en intens og tempofyldt forestilling, hvor begge hold pressede hinanden til det yderste.Brøndby kom foran 1-0 efter 16 minutter, da Mathias Kvistgaarden fuldendte et sublimt angreb og scorede sit femte superligamål.

FCN kom flot tilbage, og topscorer Marcus Ingvartsen udlignede på straffespark med ti minutter tilbage af første halvleg efter et VAR-tjek for mulig offside. Med 25 minutter tilbage afgjorde Nicolai Vallys sagerne med et vidunderligt skud op i hjørnet fra kanten af feltet. headtopics.com

Brøndby rykker med sejren op på andenpladsen med 28 point med blot et point op til FCK på førstepladsen. FCN er på femtepladsen med 22 point.Daniel Wass fik for meget plads på midten og lagde en fantastisk aflevering til Nicolai Vallys, der havde taget det dybe løb i feltet. Vallys headede bolden til rette for Mathias Kvistgaarden, der kastede sig ned og scorede.

Men gæsterne fik udlignet på et straffespark begået mod Andreas Schjelderup. Efter et VAR-tjek sendte FCN-topscorer Marcus Ingvartsen bolden i nettet via indersiden af stolpen. Kort inde i anden halvleg skulle FCN’s Christian Rasmussen have bragt gæsterne foran, da han fik serveret bolden tæt på mål, men offensivspilleren sparkede forbi. headtopics.com

Brøndby-profilen Nicolai Vallys leverede med godt en halv time tilbage et vidunderligt mål fra kanten af feltet, der afgjorde tingene trods et stort FCN-pres til sidst.

