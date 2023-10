Smuglede narko i GLS-pakker: Nu er der faldet dom

To mænd på henholdsvis 37 og 47 år er fredag blevet idømt hele ni års fængsel for videreoverdragelse eller forsøg på videreoverdragelse af blandt andet cirka seks kilo amfetamin, cirka. 1,1 kilo kokain og cirka et kilo metamfetamin. Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen til TV2 Nord.

- Der er tale om store mængder narkotika, mens det derudover er en speciel sag, da den 37-årige har muliggjort videreoverdragelsen via sin ansættelse som chauffør for GLS, fortæller anklageren.De to mænd ankede begge dommen med påstand om frifindelse. De er derfor fortsat varetægtsfængslet, hvilket ingen af de to kærede.

- De har anket dommen ved at påstå at de kun skal dømmes i det omfang de selv har erkendt, og det er ret begrænset, konstaterer Kim Kristensen. Det eneste de to tiltalte har erkendt var, at være i besiddelse af 4,4 gram kokain og to kilo THC-olie. headtopics.com

Sagen mod to mænd på 37 og 47 år startede 1. september i år i Aalborg, og ifølge specialanklager Kim Kristensen, er det en sag med en lang og omfattende efterforskning.Sagen drejer sig om 60 kilo hash fra Spanien afleveret i Ilbro ved Hjørring plus godt et kilo kokain, seks kilo amfetamin og et kilo metamfetamin, der er fundet i blandt andet pakker fra Tyskland.

