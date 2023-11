Smadrede glasdør og hærgede butik: - Han vælter ind i døren og kaster rundt med briller

Lørdag omkring klokken halv fem fik Thomas Wium-Andersen et opkald fra vagtselskabet, at alarmen i hans butik var gået.Wium Optik på gågaden i Holstebro var lørdag offer for en voldsom mand, der løb igennem glasruden i butikkens hoveddør .

Thomas Wium-Andersen, der er autoriseret optiker og indehaver af Wium Optik, har set gerningsmanden på sin overvågningsoptagelser. - Jeg kan se, at han faktisk vælter ind i døren og kaster rundt med nogle briller og tager nogle solbriller, siger han.Politiet udsendte klokken 21.08 lørdag aften en pressemeddelelse om en mand, der ved anholdelse var blevet skudt af politiet. Manden er senere afgået ved døden. Sagen er nu overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og politiet udtaler sig derfor ikke mere om sagen.

