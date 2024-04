Små og fredelige protester i Cuba overses, mens vold i Argentina og Frankrig ignoreres

Det er absurd, at små og fredelige protester i et par byer i Cuba bliver til overskrifter i vestlige medier, mens politiets og myndighedernes dødelige vold mod demonstranter i Argentina og Frankrig forbigås nærmest ubemærket, mener dansk-cubanske Henrik Thejl Hansen. Der blev på ingen måde brugt vold mod demonstranter fra myndighedernes side.

Tværtimod tog den lokale leder af kommunistpartiet i Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia (til venstre i billedet), straks hen og talte demonstranterne til ro.Der blev på ingen måde brugt vold mod demonstranter fra myndighedernes side. Tværtimod tog den lokale leder af kommunistpartiet i Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia (til venstre i billedet), straks hen og talte demonstranterne til ro.Jeg har netop været på rundtur med en gruppe turister i Cuba. Lige dagen inden vi kørte mod Bayamo og Santiago de Cuba, opstod der (søndag 17. marts) nogle spontane demonstrationer i disse to bye

