Slutspurten er i gang: Sådan når du rabat på boligskatten inden nytår

Anne Crone, indehaver af Danbolig København City, fortæller, at det kan være svært at nå at få en fotograf til at tage billeder af ens bolig, hvis man skal have den lynsolgt inden nytår. Arkivfoto: Simon Fals.

Anne Crone, indehaver af Danbolig København City, fortæller, at det kan være svært at nå at få en fotograf til at tage billeder af ens bolig, hvis man skal have den lynsolgt inden nytår. Arkivfoto: Simon Fals.

Slutspurten er i gang: Sådan når du rabat på boligskatten inden nytårSlutspurten er i gang: Sådan når du rabat på boligskatten inden nytår Læs mere ⮕

Matthew Perry: Sådan ville han gerne huskesMatthew Perry: Sådan ville han gerne huskes Læs mere ⮕

Mæglernes guldtips: Sådan forhandler du prisen nedMed hjælp fra professionelle mæglere giver Ekstra Bladet dig de bedste råd til at forhandle prisen ned på drømmeboligen Læs mere ⮕

Familiecoachen: Sådan forstår du din partnerSelv om din partner taler dansk, skal ordene nogle gange oversættes, før du forstår budskabet Læs mere ⮕

Seks simple tricks: Sådan slipper du af med sølvfiskBøvler du med sølvfisk i hjemmet? Så læs med her. Læs mere ⮕

Hun har brugt 85.000 kroner på at ligne en dukke: Sådan så hun ud førEn kvinde har brugt ca. 85.000 kr., fordi hun har ønsket at ligne en dukke. Det har ført til, at hendes familie har slået hånden af hende. Læs mere ⮕