Slut med 'klassens time' i Odense: Der skal være trivsel i alle fag

Derfor har alle skolelærere i Odense Kommune været på kursus i, hvordan man bringer trivsel ind som en naturlig del af alle fag. - Vi kan se, at får vi støttet flere af børnene i at have en god hverdag, fortæller Karin Andersen, der er lærer på Stige Skole.Fokus på at integrere trivsel i undervisning er vigtigt for elevernes lyst til at gå i skole, siger uafhængig skoleforsker Helle Rahbøl fra NOISE, som er et uafhængigt netværk af forskere inden for uddannelse.

Helle Rahbøl Hansen fortæller, at når skoler har arbejdet med trivsel, har det ikke ligget i forbindelse med undervisningen. - Men ethvert barn ved, at skolen handler om at lære noget. Og hvis ikke man fungerer i dén bevægelse – at lære noget via undervisningen – så kommer man altså i faglig mistrivsel.- Trivsel er netop ikke noget, der kun kan arbejdes med i særlige timer eller på særlige dage. Trivsel foregår i alle timer.

- Tidligere kom vi måske til at lave nogle kæmpestore projekter, der fader ud på grund af en travl hverdag. Men når vi går ind og skruer på små, bitte ting, så bliver det en del af vores dagligdag. - Det, vi kan se, er, at jo mindre handlinger vi får prøvet af, jo større mulighed er der for, at det bliver effektueret i klasserummet.

Her har eleverne i 2. klasse blandt andet skullet snakke med hinanden om tegninger. På den måde lærer de, at det ikke kun er læreren, som kan vurdere deres arbejde.På Stige Skole har eleverne i 2. klasse givet hinanden feedback på tegninger, som de selv har kreeret. (Foto: © Mikkel Greiner)Tidligere på året arbejdede Stige Skole med relationer, og her blev der spist i mindre grupper, fortæller lærer Karin Andersen.

