Slagne frederikshavnere bliver flået itu på isen i Aalborg

Frederikshavn White Hawks er kommet helt skidt fra land i Metal Ligaen i denne sæson, og fredag fik holdet en decideret ishockeylektion.

Turen en smule sydpå til det nordjyske opgør mod Aalborg Pirates blev en pinlig affære for Frederikshavn, som tabte hele 2-9 efter at have tabt første periode med 0-6. Med sejren holder Aalborg afstand til de nærmeste forfølgere i toppen af tabellen. De forsvarende mestre har 36 point for 15 kampe. Det er otte mere end nærmeste forfølger.

Calder Brooks stod for Aalborgs to første scoringer, men gæsterne var kun bagud med de to scoringer, da der manglede seks minutter af første periode. Her faldt bundholdet dog fuldstændig sammen defensivt. På tre et halvt minut scorede Aalborg fire gange, inden gæsterne blev midlertidigt befriet for lidelserne, da første periode sluttede.Mindre end tre minutter var spillet, før måltavlen sagde 8-0, på mål af Pierre-Olivier Morin og Julian Jakobsen. headtopics.com

En gigantisk øretæve lurede i den kolde luft i arenaen, men det var som om, topholdet følte, at gæsterne var blevet straffet nok. Godt nok blev det også 9-0 senere i perioden, men i de sidste 20 minutter slækkede hjemmeholdet en del på intensiteten.

Faktisk formåede Frederikshavn at vinde de sidste 20 minutter med 2-0. Dermed slap man for en alt for voldsom øretæve. I de øvrige kampe vandt Herning Blue Fox 5-3 over Sønderjyske, Herlev Eagles slog Rødovre Mighty Bulls med 3-2, mens Esbjerg Energy efter en afgørelse på straffeslag vandt 2-1 over Odense Bulldogs.

