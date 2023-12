For mere end 2.000 år siden skrev historikeren Herodot, at nomadefolket skyterne brugte menneskehud til deres pilekogger. Dansk analyse af gravfund fra Ukraine peger nu på, at han havde ret. Omkring år 700-300 f.v.t. levede et gådefuldt folkeslag kaldet skyterne i et steppeområde, som i dag dækker det nuværende Ukraine og sydlige Rusland.





Videnskab.dk » / 🏆 13. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Hjælpen til Ukraine er skrumpet til niveauet før krigen: 'Hvis tendensen fortsætter, vil Ukraine tabe'Fra august til og med oktober faldt den tilkendegivne støtte til Ukraine med næsten 90 procent sammenlignet med sidste år.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Dansk skiløber misser finalen i fransk World Cup-afdeling | Seneste sportDen danske skiløber Christian Borgnæs klarede sig lige netop ikke ind blandt de 30 hurtigste, da der lørdag formiddag blev afvikles første gennemløb af storslalom i franske Val d'Isère.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

EU-domstolen slipper intet ud om dansk klage over EU’s mindstelønsdirektivDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Dansk magtdemonstration: - On freaking fire!Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Insekter som superfødevare har lange udsigterTrods store forventninger er dansk insektproduktion dårligt kommet i gang, før problemerne tårner sig op.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

De var dronninger af dansk fodbold: Nu kan tronen være tabt for altidKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »