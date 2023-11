Skuespiller deler en af Matthew Perrys sidste SMS'er: Den vidste hvor kærligt et menneske han var

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforEn tidligere kollega til Matthew Perry har offentliggjort en række private SMS-beskeder med skuespilleren blot dage før hans pludselige død.

Matthew Perry fortalte sin tidligre medskuespiller, at hun var"smuk" i en sms-besked sendt blot dage før hans død. "Venner"-stjernen, der døde 54 år gammel af en tilsyneladende drukning i sit hjem i Los Angeles søndag, tog kontakt til den amerikansk-britiske skuespillerinde Ione Skye den 15. oktober, mere end tre årtier efter at parret spillede sammen i Perrys debutfilm"A Night in the Life of Jimmy Reardon" fra 1988.

Matthew Perry blev fundet livløs i sin jacuzzi omkring kl. 16 lokal tid lørdag, efter at have deltaget i et to timers pickleball-spil tidligere på dagen. headtopics.com

