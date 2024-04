Skuespiller Angie Harmon's kæledyr skudt af Instacart-bud

Angie Harmon er en amerikansk skuespiller og model, der er bedst kendt for sine forsider hos 'Cosmopolitan' og 'Esquire', samt hendes rolle i 'Law & Order'.Et Instacart-bud nøjedes ikke med at levere takeout over påsken, men skød også ejerens kæledyr i samme omgang. Det skete for den amerikanske skuespiller og model Angie Harmon, der er kendt for tv-serien 'Law & Order', da hun i påsken bestilte mad fra leveringstjenesten Instacart.

Skuespilleren fortæller selv historien på Instagram og forklarer, at hele familien er 'sønderknuste og traumatiserede'. 'Denne påskeweekend skød et leveringsbud vores elskede Oliver. Buddet gik ud af sin bil, leverede maden og så skød han vores hund,' skriver stjernen i et opslag på Instagram. Hun understreger også, at på trods af at politiet kaldte handlingen for selvforsvar, viste manden hverken tegn på bide- eller kradsemærke

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



btdk / 🏆 10. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Skrev historie: Oscar-vindende skuespiller er dødLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Historisk Oscar-vindende amerikansk skuespiller er dødLæs mere her.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Dansk skuespiller: - Jeg havde givet lidt opLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Kræver 78 millioner: Derfor sælger dansk skuespiller husetLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Tessa springer ud som skuespiller: Ny dramaserie med Iben HjejleDe skal spille SOSU'er på den københavnske vestegn.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Vildt skift: Springer ud som skuespiller på TV 2Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »